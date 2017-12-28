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’e operasyon

’in patronu Recep Ercan Keskin, ‘Hayali ihracat’, ‘akaryakıt kaçakçılığı’, iddialarıyla gözaltına alındı

Keskin Holding’e operasyon
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı bir yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında dün düğmeye bastı. Kocaeli polisinin, İstanbul merkezli operasyonunda, 'in sahibi Recep Ercan Keskin ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi; 'hayali ihracat', 'akaryakıt kaçakçılığı' ve 'resmi evrakta sahtecilik...' Soruşturmanın merkezinde ise holdinge bağlı Y. Akaryakıt dağıtım şirketi yer alıyor. Şüpheliler, hayali ihracat nedeni ile yüksek miktarda KDV iadesi almakla suçlanıyor. Soruşturma dosyasına göre, söz konusu hayali ihracatı organize eden isimler arasında Keskin'in yanı sıra, S. Ö., M. K., E. U. gibi isimler de yer aldı. Operasyonun son yılların en büyük operasyonu olduğu öne sürülüyor.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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