Keskin Holding’e operasyon

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı bir yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında dün düğmeye bastı. Kocaeli polisinin, İstanbul merkezli operasyonunda, Keskin Holding'in sahibi Recep Ercan Keskin ile birliktetoplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi; 'hayali ihracat', 'akaryakıtkaçakçılığı' ve 'resmi evrakta sahtecilik...' Soruşturmanın merkezinde ise holdinge bağlı Y. Akaryakıt dağıtım şirketi yer alıyor. Şüpheliler,hayali ihracat nedeni ile yüksek miktardaKDV iadesi almakla suçlanıyor. Soruşturma dosyasına göre, söz konusu hayali ihracatı organize eden isimler arasında Keskin'in yanısıra, S. Ö., M. K., E. U. gibi isimler de yeraldı. Operasyonun son yılların en büyükoperasyonu olduğu öne sürülüyor.
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