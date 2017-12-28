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Kalp operasyonu!

Yürüme engelli Heja G., yıllarca çalıştı. Ameliyatı için biriktirdiği parayı sevgilisi Şeyhmus B.’ye kaptırdı. “Ben ona çok güvendim. O benim her şeyimi elimden aldı” diye ağladı

Kalp operasyonu!
Diyarbakır'da yaşayan 31 yaşındaki Heja G. yürüme engelliydi. Yıllarca tedavisi için para biriktirdi. 2009'da omuriliğindeki eğriliğin tedavisi için Amerika'ya gitti. Bu sırada internette tanıştığı ve sevgili olduğu Şeyhmus B. ile ilişkisine devam etti. Tedavisi olumsuz sonuçlanınca 2010'da Diyarbakır'a geldi. Ablasının kuaför dükkanında işe girdi. Tedavisi için para biriktirmeye devam ederken, bir yandan da Şeyhmus ile evlilik hazırlıklarına girişti. Evlenebilmeleri için, sevgilisine 4 yıl boyunca 163 bin dolar para gönderdi. Ancak Şeyhmus'un başkasıyla nişanlı olduğunu, yıllarca kandırıldığını öğrenince şok geçirdi. Durumu gözyaşları içerisinde ailesine söyledi. Aile büyüklerinin girişimiyle yalnızca 36 bin lirasını kurtarabildi. Yalnızca parasının değil her şeyinin elinden alındığını söyledi. "Ona inandım, güvendim. O kadar güzel konuşuyordu ki kendisine inandım. Güvendim çok güvendim. Babam, ailem sıkıştırdıktan sonra söylemek zorunda kaldım. İnsan utanıyor. Çok üzülüyorum. Belki şu an tedavi olmuş, sağlığıma kavuşmuştum. Her şeyi elimden aldı, hayatımı mahvetti" dedi.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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