Kalp operasyonu!

Diyarbakır'dayaşayan 31 yaşındaki Heja G. yürümeengelliydi. Yıllarca tedavisi için parabiriktirdi. 2009'da omuriliğindekieğriliğin tedavisi için Amerika'ya gitti.Bu sırada internette tanıştığı ve sevgiliolduğu Şeyhmus B. ile ilişkisine devametti. Tedavisi olumsuz sonuçlanınca2010'da Diyarbakır'a geldi. Ablasınınkuaför dükkanında işe girdi. Tedavisi içinpara biriktirmeye devam ederken, biryandan da Şeyhmus ile evlilik hazırlıklarınagirişti. Evlenebilmeleri için, sevgilisine4 yıl boyunca 163 bin dolar paragönderdi. Ancak Şeyhmus'un başkasıylanişanlı olduğunu, yıllarca kandırıldığınıöğrenince şok geçirdi. Durumu gözyaşlarıiçerisinde ailesine söyledi.Aile büyüklerinin girişimiyle yalnızca 36bin lirasını kurtarabildi. Yalnızca parasınındeğil her şeyinin elinden alındığınısöyledi. "Ona inandım,güvendim. O kadargüzel konuşuyorduki kendisine inandım.Güvendim çok güvendim.Babam, ailem sıkıştırdıktansonra söylemek zorundakaldım. İnsan utanıyor.Çok üzülüyorum. Belki şuan tedavi olmuş, sağlığımakavuşmuştum. Her şeyielimden aldı, hayatımımahvetti" dedi.
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