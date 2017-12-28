Hayırlı minare

Manisa Sarıgöl'e bağlı Emcelli Mahallesi'nde bulunan cami, 1969'daki depremde yıkıldı. Yeni inşa edilen caminin minaresi hayırsever İbrahim Akçadağ tarafından yaptırıldı. Ancak yeni caminin kıblesi yanlış çıktı! Cami 2014'te yıkılırken hayırsever tarafından yaptırılan minaresine dokunulmadı. Eski minare cami bahçesinde bırakıldı. 2015 yılında yeni bir cami yapıldı. Mahallelinin bu vefası herkesi duygulandırdı.
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