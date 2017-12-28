Gurur pankartı

Üniversiteye hazırlanan genç, örnek bir davranışa imza attı. Olay geçtiğimiz günlerde Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde yaşandı. 19 yaşındaki Muhammet Çolakça'nın banka hesabına bin 404 lira yattı. Parayı gören genç büyük şaşkınlık yaşadı. Soluğu bankada aldı. Paranın, İstanbul'da bir firmada çalışan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan kişinin maaşı olduğu anlaşıldı. Firma ile iletişime geçen Muhammet Çolakça, parayı asıl sahibine geri yolladı. Olayın haber olarak basında yer almasının ardından da Kadirlili işadamı Kasım Yasdıoğlu, üzerinde "Hesabına yanlışlıkla yatan bir işçinin asgari ücretini işçiyi bularak geri veren gencimize helal olsun.

Ülkemizin her genci bu duyarlılığa sahiptir" yazılı pankart ve afiş hazırlattı. İlçenin çeşitli yerlerine astırdı.

'olması gerekeni yaptım' Örnek bir davranış sergileyen gencin tüm eğitim giderlerini üstlendiğini belirten işadamı, "Bu gencimizin yaptığını yürekten kutluyorum. Böyle gençlerimiz olduğu sürece yarınlar hepimiz adına umut verici" şeklinde konuştu.

Üzerinde kendi fotoğrafı olan afişleri gören Muhammet Çolakça ise "Gerçekten çok mutlu oldum. İşadamı Kasım Yasdıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ben olması gereken bir şey yaptım.

İnsanlık görevimi yerine getirdim. Her Türk genci aynı duyarlılığı gösterirdi" dedi.

