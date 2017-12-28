Düşman Çad’lattı

Afrika ziyareti: Sudan ve Çad ile başladığımız Afrika ziyaretimizi Tunus ile tamamlamış olacağız. Geleceğin Afrika'da olduğunu görüyoruz. Biz bu geleceği bir kenara koyamayız, ıskalayamayız. Sömürge planları ile gelmedik, geçmişimizde emperyalizmin kokusu yok. Afrika için Afrikalı çözümler ilkesi ile hareket ediyoruz.
Kudüs: 13 Aralık'ta İstanbul'a attığımız adım önemli bir başlangıçtı. Ama, 13 Aralık bu işin bittiği nokta değil. Bu çerçevede Filistin devletinin tanınması önemli. Bazı ülkeler var ki onlar Filistin'i tanırsa, AB üyelerinin ciddi bir kısmı da Filistin'i hemen tanıyabilir. Bizim bu konuyla ilgili ikili görüşmeler yapmamız lazım. Sudan'da bulunduğum esnada Kral Abdullah ile de telefonda görüştüm. Fransa Cumhurbaşkanı'nın da benimle bir görüşme talebi oldu. Vatikan ziyaretimiz de olabilir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad'daki temaslarının ardından Afrika turunun son durağı olan Tunus'a giderken uçakta gazetecilerle sohbet etti. TAKVİM Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş da geziyi izleyen gazeteciler arasındaydı.
28 Şubat davası: Beni yargı makamına oturtmayın. Şair diyor ya: "Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem; / Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!". Şunu söyleyebilirim: Mazlumların, mağdurların yanında oluruz.
Trump: ABD Başkanı ile görüşmemek için bir sebep yok. Görüştüğümüz zaman, tabii ki düşüncelerimizi aktarırız; yanlış karardan dönmelerinin isabetli olacağını anlatırız.
Avrupa: Her zaman söylediğim bir laf var. Biz düşmanı azaltmaya dostu çoğaltmaya mecburuz. Ne Almanya'yla problemimiz var, ne Hollanda'yla, ne de Belçika'yla. Biz AB'yle, AB ülkeleriyle elbette ilişkilerimizin iyi olmasını arzu ederiz.
İSRAİL KENDİ ÇALIYOR KENDİ OYNUYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Tunus'u dün ziyaret etti. Erdoğan'ı, Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi resmi törenle karşıladı. İki lider törenin ardından başbaşa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdi. Daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. "Kudüs kırmızı çizgimizdir" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "İsrail şu anda kendisi çalıp kendisi oynuyor. 10 ülkeyle dünyayı yanınıza alamasınız. Bu konudaki kararlılığımızı sürdüreceğiz."
Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki tabloları inceledi.
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