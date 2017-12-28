Dikkat! Size de çıkabilir

4 KEZ KAZANDI HEP KAYBETTİ
Mustafa Savgan tam 4 kez ikramiye kazandığı ve iflas ettiği haberleriyle sık sık basında yer almıştı. Kendisi 1979'da 100 bin liralık ilk ikramiyesini kazandı. 1982'de yeniden 30 milyon lira tutturdu. 1984'te 15 milyon lira 1987'de ise 2 milyon lira kazandı. Belgeseli çekildiğinde ise hala ayakkabı boyacılığı yapıyordu. 12 Aralık 2014 tarihinde kaldığı bir yakının evinde hayata gözlerini yumdu.
3 YIL SONRA İNTİHAR
Milas'ta 2014 yılının Eylül ayında Şans Topu adlı piyango çekilişinden 687 bin liralık ikramiye ile gündeme gelen Hasan Yeşil Kasım 2017'de yaşamına son vermişti. Hasan Yeşil, 2014 yılında Şans Topu talihlisi olduğu haberleriyle basına yansımıştı. Muğla'nın yerel sitelerinde yer alan haberlerde SGK emeklisi Hasan Yeşil'in ikramiyenin kendisine çıktığını büfeden öğrendiği bilgileri yer almıştı.
HAYATI KARARDI
Erzurumlu Ahmet Bayram'ın (43) hayatı 2005 yılbaşında çeyrek biletine 5 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet etmesiyle değişti. İlk iş olarak kendisine peruk aldı, İstanbul'a yerleştikten sonra eşinden ayrıldı. Gece kulübünde tanıştığı kadınla evlendi. Tüm parasını kaybetti intihar etti.
MAFYA İLE TANIŞTI
Edirne'nin Süloğlu İlçesi'nde hamallık yaparak geçimini sağlarken 3 yıl önce Süper Loto'dan 11 milyon lira kazanan evli 2 çocuk babası 40 yaşındaki Fuat Özdemir, Ağustos 2017'de siroz hastalığından öldü. Özdemir'in bir dönem parasını mafyaya kaptırdığı ve kendisini koruması için Karagümrük Çetesi lideri Nuri Ergin'in oğullarına da para verdiği öne sürülmüştü.
BİTEN YAŞAMLAR
Milli Piyango'dan 39 yıl önce büyük ikramiye kazanan Mehmet Sağıroğlu ise 2008 yılında Denizli'nin Sarayköy İlçesi'ne bağlı Tırkaz Köyü'ndeki barakasında, soğuktan donarak yaşamını kaybetti.
Sayısal Loto'dan 760 bin lira kazanan Hasan Tuncel, haraç isteyen akrabaları tarafından öldürüldü.
Ordu'da 2003 yılında Sayısal Loto'dan tek başına 844 milyar lira kazanan Perşembeli Çaycı Hayri Kaya, kazandığı para tükenince tekrar çaycılığa döndü.
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