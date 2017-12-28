Dersimiz: Şiddet

Kadın öğretmenin dayadığı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde yaşandı. Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde biyoloji ve sağlık derslerine giren kadın öğretmen S. K. sınıf öğretmeni olduğu 9/B sınıfı öğrencilerinden M.Ö.'yü, ders dinlemediği için başka bir sınıfa aldırdı. Geçen hafta 9/B'ye derse giden öğretmen, M.Ö.'nün de sınıfta olduğunu görünce sinirlendi. Genci tahtanın önüne çıkardı. Diz çöktürdükten sonra "Sen neden benimsözümü dinlemiyorsun" diyerek tokatlamaya başladı. Öğrencilerden M.Y. ise bu dayak anını cep telefonuyla görüntüledi. M.Y'nin babası O.Y. müdür ile görüşmek üzere okula gitti. Ancak, iddiaya göre okul müdürü, görüntülerin silinmemesihalinde M.Y.'nin okuldanatılabileceğini söyledi.
'OKUL HAYATI BİTER'
Duruma tepki gösteren O.Y., "Çocuklarımız okula dayak yemek için değil, öğrenim görmek için gidiyor. Oğlumun çektiği video yayılınca, bu konuyu konuşmak için okul müdürüne gittim. Müdür bey de bana, konunun gereğinin yapılacağını söyledi. Ben görüntüleriizlettiğimde ise,'görüntüler ortaya çıkarsaoğlumun okul hayatınınbitebileceğini' söyledi. Dayak olayının üzerinden 1 hafta geçti. Öğretmen, 1 haftadır görevine devam ediyor. " dedi. Bu arada öğretmen hakkında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı da öğrenildi..
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