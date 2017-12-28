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Dersimiz: Şiddet

’da kadın öğretmen, öğrencisini diz çöktürüp, saçından tutarak tokatladı. Sınıftaki şiddet, dayağın başka bir genç tarafından kaydedilmesiyle ortaya çıktı

Dersimiz: Şiddet
Kadın öğretmenin dayadığı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay 'un Tekkeköy İlçesi'nde yaşandı. Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde biyoloji ve sağlık derslerine giren kadın öğretmen S. K. sınıf öğretmeni olduğu 9/B sınıfı öğrencilerinden M.Ö.'yü, ders dinlemediği için başka bir sınıfa aldırdı. Geçen hafta 9/B'ye derse giden öğretmen, M.Ö.'nün de sınıfta olduğunu görünce sinirlendi. Genci tahtanın önüne çıkardı. Diz çöktürdükten sonra "Sen neden benim sözümü dinlemiyorsun" diyerek tokatlamaya başladı. Öğrencilerden M.Y. ise bu dayak anını cep telefonuyla görüntüledi. M.Y'nin babası O.Y. müdür ile görüşmek üzere okula gitti. Ancak, iddiaya göre okul müdürü, görüntülerin silinmemesi halinde M.Y.'nin okuldan atılabileceğini söyledi.

'OKUL HAYATI BİTER'
Duruma tepki gösteren O.Y., "Çocuklarımız okula dayak yemek için değil, öğrenim görmek için gidiyor. Oğlumun çektiği video yayılınca, bu konuyu konuşmak için okul müdürüne gittim. Müdür bey de bana, konunun gereğinin yapılacağını söyledi. Ben görüntüleri izlettiğimde ise, 'görüntüler ortaya çıkarsa oğlumun okul hayatının bitebileceğini' söyledi. Dayak olayının üzerinden 1 hafta geçti. Öğretmen, 1 haftadır görevine devam ediyor. " dedi. Bu arada öğretmen hakkında İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı da öğrenildi..
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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