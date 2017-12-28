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Be'kan' evi!

’da 4 kişinin yaşadığı bekar evinde tartışma çıktı. İki kardeş, çekiç ve bıçakla öldürüldü. Saldırgan gözaltına alındı...

Bekan evi!
Kan donduran olay dün Sancaktepe'de yaşandı. 4 kişinin yaşadığı bekar evinde tartışma çıktı. Bina sakinleri polise haber verdi. Ekipler, evde Barış Kaymaz (41) ve Metin Kaymaz'ın (44) cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra da yakındaki kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın ağır yaralandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı.

KAHVEHANEDE SALDIRDI
Mehmet B.'nin gece saatlerinde Metin Kaymaz'ı boğazını bıçakla keserek, Barış Kaymaz'ı ise başına çekiçle vurarak öldürdüğü belirlendi. Katilin kahvehanede de diğer ev arkadaşı Batmaz'a saldırdığı öğrenildi. Yakalanan zanlı Mehmet B., sağlık kontrolünden geçirildi. Polis merkezinden çıkışta ise 'Pişmanım' dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Katil zanlısı Mehmet B. kısa sürede yakalandı.


Furkan KARA
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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