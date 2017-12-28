Be'kan' evi!

Kan donduran olay dün İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. 4 kişinin yaşadığı bekar evinde tartışma çıktı. Bina sakinleri polise haber verdi. Ekipler, evde Barış Kaymaz (41) ve Metin Kaymaz'ın (44) cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçaklaöldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra da yakındaki kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın ağır yaralandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı.
KAHVEHANEDE SALDIRDI
Mehmet B.'nin gece saatlerinde MetinKaymaz'ı boğazını bıçakla keserek,Barış Kaymaz'ı ise başına çekiçle vuraraköldürdüğü belirlendi. Katilin kahvehanedede diğer ev arkadaşı Batmaz'a saldırdığıöğrenildi. Yakalanan zanlı Mehmet B.,sağlık kontrolünden geçirildi. Polismerkezinden çıkışta ise 'Pişmanım'dedi. Olayla ilgili soruşturmabaşlatıldı.
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