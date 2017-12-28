Ah kardeşim

Motosikletli kurye Engin Kömürcü, trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay yerine giden kardeşi, ağabeyinin cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. “Bu yaşamıyor mu ağabey?” diyerek feryat etti...
İstanbul'da dün meydana gelen trafik kazası, yürekleri sızlattı. Olay Sarıyer Ayazağa'da yaşandı. Motosikletli kurye 32 yaşındaki EnginKömürcü, işe gitmek için sabah saatlerinde evinden çıktı. Seyir halindeyken, Zekeriya Göden'in kullandığı kamyonetin sol tarafına geçmeye çalıştı. Ancak kendisini fark etmeyen kamyonet ile refüj arasına sıkıştı. 15 metresürüklenen Kömürcü, ezilerekağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine giden sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
ÇEKİÇLE SALDIRDI...
Kömürcü'nün kaza geçirdiği haberini alan kardeşi, soluğu olay yerinde aldı. Ağabeyinin cansız bedenini gören acılı kardeş, adeta yıkıldı. Sinir krizi geçiren ve feryat eden acılı kardeş, eline aldığı çekiçle kamyonete zarar vermeye başladı. Polise bile yumruk attı. Ekiplerin güçlükle sakinleştirdiği talihsiz adam, ardından soluğu ağabeyinin cansız bedeninin yanında aldı. Uzun uzun ağladı. Ağabeyinin cesedinin başında bekleyen sağlık ekiplerine, "Bu yaşamıyormu ağabey? Hiç kimseninfikri yok mu?" demesi yürekleri dağladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Kömürcü'nün cansız bedeni, morga kaldırıldı. Polisin hortumla olay yerini temizlediği esnada acılı kardeş, ağabeyinin kanlarını avuçlayarak çimenliğe bıraktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Refüj ve kamyonetin arasına sıkıştı metrelerce sürüklendi
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