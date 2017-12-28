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2 kişiye 360’ar bin

2 kişiye 360’ar bin
5+1 Bilen 2 kişi 360 bin 891'er lira kazandı. 5 bilenler 2 bin 887'şer lira, 4+1 bilenler 299'ar lira, 4 bilenler 35'er lira, 3+1 bilenler 18'er lira, 3 bilenler 4'er lira, 2+1 bilenler 5'er lira, 1+1 bilenler ise 3'er lira alacak.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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