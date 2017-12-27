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Vatan size minnettar

Mehmetçik kar kış dinlemedi. Küçük Kandil diye bilinen Kato’yu teröristlerden temizledi. 2 bin 900 rakımlı zirveye üs kurdu. Askerlerin -30 derecede kar altında uyku molası verdiği görüntüler ise “Hakkınız ödenmez” dedirtti

Vatan size minnettar
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan ve Irak'a sıfır noktada yer alan İncebel Dağları Kato bölgesinde 19 Nisan tarihinde başlatılan operasyonlar 250 gününü doldurdu. Teröristlerin Türkiye'deki küçük 'Kandil' olarak nitelendirdiği ve girilmez denilerek yıllarca üs olarak kullandığı Kato Dağı operasyonu kapsamında bulunan sığınak ve mağaralarda terör örgütünün en büyük mühimmat depoları tespit edilerek birer birer imha edildi. Kato Dağı'nı teröristlerden temizleyen Mehmetçik ve güvenlik korucuları, dağın zirvesi ve önemli geçiş noktalarında konuşlandı. 2 bin 900 metre rakımlı zirvede ise bütün güvenlik noktalarıyla irtibatlı üs kuruldu. Böylelikle teröristlerin geçiş yolları tamamen kapatıldı. Bu arada sıfırın altında 30 derece soğuğa rağmen operasyonlara ara vermeyen Mehmetçik, terörist inlerini basmaya devam etti. Operasyon aralarında uyku tulumlarına giren askerlerin çekilen fotoğrafı, mücadelenin hangi şartlarda yürütüldüğünü ortaya koydu. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta, askerlerin üzerinde 2 karış karın biriktiği görüldü.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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