Vatan size minnettar

Mehmetçik kar kış dinlemedi. Küçük Kandil diye bilinen Kato’yu teröristlerden temizledi. 2 bin 900 rakımlı zirveye üs kurdu. Askerlerin -30 derecede kar altında uyku molası verdiği görüntüler ise “Hakkınız ödenmez” dedirtti
Şırnak'ınBeytüşşebap ilçesisınırlarında bulunanve Irak'a sıfır noktada yeralan İncebel Dağları Katobölgesinde 19 Nisan tarihindebaşlatılan operasyonlar 250gününü doldurdu. TeröristlerinTürkiye'deki küçük 'Kandil' olaraknitelendirdiği ve girilmez denilerekyıllarca üs olarak kullandığı KatoDağı operasyonu kapsamındabulunan sığınak ve mağaralardaterör örgütünün en büyükmühimmat depoları tespit edilerekbirer birer imha edildi. KatoDağı'nı teröristlerden temizleyenMehmetçik ve güvenlik korucuları,dağın zirvesi ve önemli geçişnoktalarında konuşlandı. 2 bin 900metre rakımlı zirvede ise bütüngüvenliknoktalarıylairtibatlı üs kuruldu. Böylelikleteröristlerin geçiş yolları tamamenkapatıldı. Bu arada sıfırın altında30 derece soğuğa rağmenoperasyonlara ara vermeyenMehmetçik, terörist inlerinibasmaya devam etti. Operasyonaralarında uyku tulumlarınagiren askerlerin çekilen fotoğrafı,mücadelenin hangi şartlardayürütüldüğünü ortaya koydu.Sosyal medyada yayınlananfotoğrafta, askerlerin üzerinde2 karış karın biriktiği görüldü.
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