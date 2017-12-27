Türkiye bahçesi

OSMANLI'NIN MİRASI...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı kendi eşiyle karşılayan İdris Debi'nin çocukları ise Erdoğan'a çiçek takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanı çıkışında ise "Abeşe" olarak da bilinen Osmanlı Devleti zamanından kalma Türk kökenli yaklaşık 200 Çadlı karşıladı. Abeşeler, "Türkiye'nin Çad'daki ailesi, Türkiye'nin bahçesi size hoşgeldiniz diyor" pankartı açtı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk kökenli Çadlılar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı. Ellerinde Türk ve Çad bayrağı taşıyan Çadlılar, "Erdoğan burada" diye şarkı söyledi. Abeşeler, yöresel müzikleri eşliğinde sevgi gösterisinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan da makam aracının camını açarak, kendisini bekleyen Abeşelere el salladı. Yol boyunca caddelerin yüzlerce Türk bayrağı ile süslendiği görüldü.
İKİLİ GÖRÜŞMELER...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu renkli karşılamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile yapacağı baş başa görüşme ve heyetlerarası toplantılara katılmak üzere alandan ayrıldı.
SUDAN İLE İŞBİRLİĞİ KONSEYİ KURULDU
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde mevkidaşı El Beşir ile önemli stratejik ortaklıklara imza attı. İki lider stratejik bir ortaklık kurmayı kararlaştırırken, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasında somut bir adım atılmıştır. Eşbaşkanlıkları iki Cumhurbaşkanı tarafından idame edilecek konseyin ticari anlaşmalarına öncülük etmesi kararlaştırıldı. Ziyaret programı ekonomik ortaklığı teşvik etmek ve Osmanlı tarih mirasını anmanın yanı sıra ticari içerikli anlaşmalar imzalanması amacıyla Port Sudan ve Savakin'i de içerdi. Ömer El Beşir, dünya çapındaki eşsiz gayretleri ve liderliğine övgüyle Erdoğan'a ülkenin en büyük madalyasını da takdim etti.
Hasan AY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.