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Satır sonu!

A.K. boşanmak istediği eşi Erhan Kaya’nın arkadaşı tarafından satırla saldırıya uğradı. Kadın yaralandı. İki zanlı, tutuklandı...

Satır sonu!
Bolu'da A.K (40), bir süre önce eşi Erhan Kaya'ya (48) boşanma davası açtı. Geçtiğimiz perşembe ise alışverişten dönen A.K., elindeki poşetlerle apartmanın girişine geldi. Merdivenlerden yukarı çıktığında ise arkasından eşinin arkadaşı İsmail P. (32) kendisine satırla saldırdı. Büyük korku yaşayan talihsiz kadın, kapıdan içeri girerken saldırgan satırla vurmaya devam etti. P. kaçtı. Yaralanan A.K.'nin ifadesi alındı. Ardından polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Satırlı saldırgan Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İsmail P. saldırı sırasında olay yerinin yakınındaki araçta A.K.'nin eşinin bulunduğunu söyledi. Polis, kocayı da aynı bölgede gözaltına aldı. İki zanlı, tutuklandı.


SALDIRGAN
A.K.


HAİN KOCA
Erhan Kaya
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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