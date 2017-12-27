Satır sonu!

Bolu'da A.K (40), bir süre önce eşi Erhan Kaya'ya (48) boşanma davası açtı. Geçtiğimiz perşembe ise alışverişten dönen A.K., elindeki poşetlerle apartmanın girişine geldi. Merdivenlerden yukarı çıktığında ise arkasından eşinin arkadaşı İsmailP. (32) kendisine satırla saldırdı. Büyük korku yaşayan talihsiz kadın, kapıdan içeri girerken saldırgan satırla vurmaya devam etti. P. kaçtı. Yaralanan A.K.'nin ifadesi alındı. Ardından polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Satırlı saldırganAnkara'da düzenlenenoperasyonla gözaltınaalındı. İsmail P.saldırı sırasında olayyerinin yakınındakiaraçta A.K.'nin eşininbulunduğunu söyledi.Polis, kocayı da aynıbölgede gözaltına aldı. İki zanlı, tutuklandı.
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