İşte Kudüs operasyonu

Kudüs kumpasının istihbaratı, 1-2 Aralık'ta Ankara'ya geldi. ABD, önce telefonla ikaz edildi. Sonra Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) toplamaya karar verdi. Hem Papa'yı, hem de Putin'i davet etti.
Vatikan, destek verdi. Rusya, başkan yardımcısını gönderdi. İlk zafer, İİT'de elde edildi. Ardından BM oylamasına geçildi. Erdoğan, yine devreye girdi. Suudi Arabistan'ı da ikna etti! ABD, 'Türk tokadı' yedi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.