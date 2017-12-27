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İşte Kudüs operasyonu

’nin Kudüs tuzağı, Türkiye’nin yoğun çabalarıyla engellendi. İşte bir zaferin adım adım hikayesi:

İşte Kudüs operasyonu
Kudüs kumpasının istihbaratı, 1-2 Aralık'ta Ankara'ya geldi. , önce telefonla ikaz edildi. Sonra Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) toplamaya karar verdi. Hem Papa'yı, hem de Putin'i davet etti.

Vatikan, destek verdi. Rusya, başkan yardımcısını gönderdi. İlk zafer, İİT'de elde edildi. Ardından BM oylamasına geçildi. Erdoğan, yine devreye girdi. Suudi Arabistan'ı da ikna etti! ABD, 'Türk tokadı' yedi!

Ekrem KIZILTAŞ
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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