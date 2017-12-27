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Canı sıkıldı, aracını yaktı

Canı sıkıldı, aracını yaktı
Trafikte canı sıkılan bir sürücü dehşet saçtı. 'da yaşayan Mehmet Hüseyin A., aracıyla trafikte ilerlerken sağa çekip durdurdu. Ardından aşağıya inen sürücü, bir anda aracını ateşe verdi. Yanan araç sebebiyle trafik dururken, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden ekipler, alev alev yanan aracı söndürdü. Aracını canı istediği için yaktığını söyleyen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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