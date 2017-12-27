Can havli!

DUMANDAN ETKİLENDİ
Ekipler evde bir çocuk olduğunu öğrenince oksijen maskesi takarak içeri girdi. Mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen çocuk yere yatırılarak oksijen maskesi takıldı. İtfaiye erleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan Emir'i yaşatmak için çaba sarf etti. Bir itfaiye eri, Emir'in elini yüzünü yıkadı, diğeri elini tutarak onunla konuşmaya çalıştı. Çevre sakinleri yaşananları izlerken gözyaşlarını tutamadı.
HAYAT KOŞUSU
Çevredekilerin ve itfaiyenin haber vermesine rağmen ambulans zamanında gelemedi. Siren sesi duyuldu ama ambulans sokağa giremedi. Emir'i kucağına alan bir itfaiye eri, siren sesinin geldiği yöne koşmaya başladı. İtfaiyeci yorulunca imdada polis memuru yetişti. Polis, Emir'i kucakladığı gibi ambulansa doğru koştu. Bu sırada ayağı takılıp yere düştü. Yerden kalkarak can havliyle bir süre daha koşup ambulansa ulaşmayı başardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yangın kısa sürede söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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