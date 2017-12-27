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Babaya son dokunuş

Babaya son dokunuş
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in (25) cenazesi Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde toprağa verildi. Şehidin acil tıp teknisyeni olan eşi Yeşim Çil, tabuta sarılarak, "Orkun, aşkım ben geldim kalk! Keşke senin yerine ben ölseydim. Orkun'um ben sensiz ne yaparım?" diye gözyaşı döktü. Şehidin 9 aylık kızı İrem de cenaze törenine getirildi ve şehit Çil'in fotoğrafı ile tabutuna dokunarak babasına veda etti. Aynı saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam (26), memleketi Kahramanmaraş'ta 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının "kazaen" patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu (23) da Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ziya RAMOĞLU
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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