Adım adım mutluluk

Konya'da yürüme engelli Sema Nur Akyol (14) ve ablası Havva Nur Akyol (17), Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun girişimleriyle tedavi görerek yürümeye başladı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan iki kardeş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Merkezi'ndeki tedaviye yanıt verdi. Sema Nur ve Havva Nur ayağa kalktı. Tedavi süreçleri devam eden kardeşler acısız bir şekilde yürüdükleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Akyol kardeşler eğitimlerine devam etmek istediklerini belirtti.