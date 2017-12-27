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3 paralık cinayet

Soner Uçku, boşandığı Gamze İlhan ile aynı evde yaşamaya devam etti. Kendisine 3 bin yerine bin lira getiren kadını, 18 yerinden bıçaklayarak katletti

3 paralık cinayet
Erkek şiddeti bitmedi. Kahreden haber bu kez 'dan geldi. Soner Uçku, 3 bin lira için birlikte yaşadığı kadını katletti. Olay, 23 Aralık'ta Çukurova İlçesi'nde gerçekleşti. 1 çocuk annesi Gamze İlhan (28), eşinden boşandıktan sonra Soner Uçku ile evlendi. Çift, Uçku'nun borçları nedeniyle tedbir amaçlı boşanarak aynı evde yaşamaya devam etti. Genç kadın, iddiaya göre, eşinin borçlarını ödemek amacıyla bir ev kiralayıp, kadınlara fuhuş yaptırdı. Eşine haftalık 3 bin lira veren Gamze İlhan, son dönemlerde eşine bin lira vermeye başladı. Bunun üzerine çift arasında kavga çıktı. Soner Uçku, mutfaktan aldığı bıçakla Gamze İlhan'ı 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kadın kurtarılamadı.

KAÇAN KATİL ARANIYOR
Emniyette ifade veren Gamze İlhan'ın babası Tevfik İlhan (63), "Kızım bana tekstil fabrikasında çalıştığını, eşinin de kulüp işlettiğini söylemişti. Eşiyle aralarında ufak tefek sorunlar vardı. Zaten Soner'in borçları yüzünden bir yıl önce boşanmış ama aynı evde yaşamaya devam etmişlerdi. Soner Uçku'dan şikayetçiyim. Yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Polis firari katil zanlısı Soner Uçku'yu yakalamak için çalışma başlattı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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