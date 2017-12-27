3 paralık cinayet

Erkek şiddeti bitmedi. Kahreden haber bu kez Adana'dan geldi. Soner Uçku, 3 bin lira için birlikte yaşadığı kadını katletti. Olay, 23 Aralık'ta Çukurovaİlçesi'nde gerçekleşti. 1 çocuk annesi Gamze İlhan(28), eşinden boşandıktan sonra Soner Uçku ile evlendi. Çift, Uçku'nun borçları nedeniyle tedbir amaçlı boşanarak aynı evde yaşamaya devam etti. Genç kadın, iddiaya göre, eşinin borçlarını ödemek amacıyla bir ev kiralayıp, kadınlara fuhuş yaptırdı. Eşine haftalık 3 bin lira veren Gamze İlhan, son dönemlerde eşine bin lira vermeye başladı. Bunun üzerine çift arasında kavga çıktı. SonerUçku, mutfaktan aldığıbıçakla Gamze İlhan'ı 18yerinden bıçakladıktan sonrakaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancakgenç kadın kurtarılamadı.
KAÇAN KATİL ARANIYOR
Emniyette ifade veren Gamze İlhan'ın babası Tevfik İlhan(63), "Kızım bana tekstilfabrikasında çalıştığını,eşinin de kulüp işlettiğinisöylemişti. Eşiyle aralarındaufak tefek sorunlar vardı.Zaten Soner'in borçlarıyüzünden bir yıl önceboşanmış ama aynı evdeyaşamaya devam etmişlerdi.Soner Uçku'dan şikayetçiyim.Yakalanıp, hak ettiği cezayıalmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Polis firari katil zanlısı Soner Uçku'yu yakalamak için çalışma başlattı.
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