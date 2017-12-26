 ;
Yol Durumu
  1. Çat kapı kaza!
  2. ABD ve İsrail’in hezimeti...

Yuvana dön Pembegül

’ın kalbine 3 yıl önce pil takıldı. Bu yüzden işini bırakmak zorunda kaldı. 10 yıllık eşi ise para sıkıntısına dayanamadı. Kızıyla evden kaçtı...

Yuvana dön Pembegül
Genç kadın, 7 yaşındaki kızını da yanına alıp kalp hastası kocasını terk etti. Olay bir süre önce Adana'nın Tufanbeyli İlçesi'nde meydana geldi. Havalandırma işçisi olan 2 çocuk babası Mehmet Türkan (28), üç yıl önce kalp yetmezliğine yakalandı. Tedavi gören talihsiz adam bir yıl sonra yine fenalaştı. Bu kez kalbine pil takıldı. Ancak sağlık sorunları yüzünden işini bırakmak zorunda kaldı. 3 ayda bir aldığı bin 500 lira engelli maaşıyla evini geçindirmeye çalıştı. Ancak eline geçen bu miktar, eşi Pembegül ile arasını açtı. Maddi imkansızlıklar yüzünden evde sürekli kavga çıktı. Alınan bazı eşyaların da taksitleri yatırılamadı. Bunun üzerine genç kadın, 7 yaşındaki kızı Yağmur'u da yanına alarak evi terk etti. Hastalığının üstüne bir darbe de eşinden yediğini anlatan Türkan, "Karımı çok seviyorum. Çocuğumla birlikte geri dönmesini istiyorum" dedi.
Etiketler:
  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar