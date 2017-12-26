Yuvana dön Pembegül

Genç kadın, 7 yaşındaki kızını da yanına alıp kalp hastası kocasını terk etti. Olay bir süre önce Adana'nın Tufanbeyli İlçesi'nde meydana geldi. Havalandırma işçisi olan 2 çocuk babası MehmetTürkan (28), üç yıl önce kalp yetmezliğine yakalandı. Tedavi gören talihsiz adam bir yıl sonra yine fenalaştı. Bu kezkalbine pil takıldı. Ancak sağlık sorunları yüzünden işini bırakmak zorunda kaldı. 3 ayda bir aldığı bin 500lira engelli maaşıyla evini geçindirmeye çalıştı. Ancak eline geçen bu miktar, eşi Pembegül ile arasını açtı. Maddi imkansızlıklar yüzünden evde sürekli kavga çıktı. Alınanbazı eşyaların dataksitleri yatırılamadı. Bunun üzerine genç kadın, 7 yaşındaki kızı Yağmur'u da yanına alarak evi terk etti. Hastalığının üstüne bir darbe de eşinden yediğini anlatan Türkan, "Karımı çok seviyorum. Çocuğumla birliktegeri dönmesiniistiyorum" dedi.
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