 ;
Yol Durumu
  1. İhanete deşifre
  2. Kendi ipini çekti

’da koku paniği!

Tuzla’da koku paniği!
İstanbul 'da dün akşam İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallesi'nde genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler, harekete geçti. Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. İBB'den yapılan açıklamada kokunun atık su kolektöründen kaynaklandığı ve insan sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı belirtildi.
Etiketler: ,
  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar