Tuzla’da koku paniği!

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İstanbul Tuzla'da dün akşam İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallesi'nde genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler, harekete geçti. Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. İBB'den yapılan açıklamada kokunun atık su kolektöründen kaynaklandığı ve insan sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı belirtildi.
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