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Sigara bombası

, hızla yayıldı. Tüm uyarılara rağmen kullanıcılar, tehlikeye aldırmadı. Denizli’de bir evde geceden şarja takılan sigara bomba gibi patladı. Yangın çıktı, camlar bile kırıldı! Ortaya çıkan manzara savaş alanını aratmadı...

Sigara bombası
Korkunç olay Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde yaşandı. İddiaya göre 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan ev sahibi S.S. (43), gece yatmadan önce elektronik sigarasını oturma odasında şarja taktı. Sabah şişme yapan , bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle evde sarsılma yaşandı. Odanın ve balkonun camları kırıldı. Büyük bir gürültüyle uyanan ev sahibi, hemen itfaiyeyi çağırdı. Evde bulunan anne M.S., baba S.S. ve 1 yaşındaki H.S., itfaiye ekipleri tarafından evin camından kurtarıldı. Daha sonra yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Çıkan yangında yaralanan olmadı. Ancak sigaranın evde yarattığı büyük hasar, şaşkınlık yarattı. Oturma odası ve mutfaktaki eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldiği vurgulandı. Ev sahibinin akrabası Devran Toprak, kullanılmamasını tavsiye ederek, elektronik sigaranın mağduru olduklarını, tek tesellilerinin çocuğa bir zarar gelmemesi olduğunu açıkladı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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