Şifre Karlov

Tarihler 19 Aralık 2016'yı gösterdiğinde, Türkiye en karanlık suikastlerinden biriyle karşılaştı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, bir resim galerisinde suikaste uğradı. Karlov hayatını kaybederken, katil olay yerinde öldürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'tı. Yapılan araştırmalar sonrası Altıntaş'ın FETÖ ile bağlantısı ortaya çıktı. Suikastın tüm izleri ise saldırganın cep telefonunda saklıydı. Ancak şifre kırılamadı. Bunun üzerine Emniyet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tüm imkanları kullandı. Suikast sonrası etkisiz hale getirilen Altıntaş'ın telefon şifresinin kırılması için İsrail merkezli bir firmayla temas sağlandı. Ancak firması 20 bin dolar ve cep telefonunu yurt dışına çıkartmak isteyince görüşmeler sonladırıldı.
ORTAK ÇALIŞMA
Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gerekeni yapın" talimatı verdiği BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan bir kez daha düğmeye bastı. Sayan, "Konuyla ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Apple şifresi çok kolay kırılan bir şey değil. Biz de buna benzer şekilde hem elimizdeki imkanlar hem yurt dışı imkanları kullanarak bir şey çıkar mı ona bakıyoruz" diye konuştu. Her türlü çözümü masaya yatırdıklarını belirten Sayan, "Kendi yazılımlarımız ile birlikte satın aldığımız yazılımlar da var. Biz bu işi burada çözmeye çalışacağız" dedi. Bu arada Sayan, FETÖ'cü Altıntaş'ın telefonunun kurum olarak kendilerinde olmadığını Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'nin kullandığı eski Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı binasında muhafaza edildiğini söyledi. Sayan, burada iki kurumun ortak hareket edeceğini belirtti.
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