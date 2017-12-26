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O ne be!

’nin en pahalı evi bitti. İçinde altından zürafa heykelleri, şelaleler, 30 banyo, altın kaplama Lamborghini bulunan ‘One’ isimli eve 500 milyon dolar fiyat biçildi

O ne be!
ABD'nin Los Angeles kentine yakın Bel-Air bölgesindeki en yüksek tepeye kurulan 500 milyon dolarlık 'One' (Bir) isimli ev bitme aşamasına geldi. 'li film yapımcısı Nile Niami tarafından yaptırılan One, lükste sınır tanımıyor. 9 bin 290 metrekare kapalı alana sahip malikanenin yapımına 4 yıl önce başlanmıştı. Evde 20 yatak odası, 30 banyo, 30 araçlık garaj, 40 kişilik sinema, 5 havuz ve sadece denizanalarının yüzdüğü akvaryum da bulunuyor. Akıllı sistemle donatılan evdeki altın zürafa heykeli, otomatik kahve musluğu, altından mahzeni ve 2 katlı şelale de dikkat çekiyor. Malikanede ayrıca bir güzellik salonu, bir gece kulübü ve yoga salonu da bulunuyor.



Garajda ise 12 milyon dolarlık altın kaplama bir Lamborghini de dikkatlerden kaçmıyor. Ev 500 milyon dolarlık fiyatı ile de ABD'nin gelmiş geçmiş en pahalı evi unvanını aldı.



One isimli evde değeri 50 milyon dolar olan altından bir zürafa iskeleti heykeli de bulunuyor.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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