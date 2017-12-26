ABD'nin Los Angeles kentineyakın Bel-Air bölgesindekien yüksek tepeyekurulan 500 milyon dolarlık'One' (Bir) isimli ev bitme aşamasınageldi. ABD'li film yapımcısıNile Niami tarafından yaptırılanOne, lükste sınır tanımıyor. 9 bin290 metrekare kapalı alana sahipmalikanenin yapımına 4 yıl öncebaşlanmıştı. Evde 20 yatak odası,30 banyo, 30 araçlık garaj, 40 kişiliksinema, 5havuz ve sadece denizanalarınınyüzdüğü akvaryum da bulunuyor.Akıllı sistemle donatılan evdeki altınzürafa heykeli, otomatik kahve musluğu,altından mahzeni ve 2 katlışelale de dikkat çekiyor. Malikanedeayrıca bir güzellik salonu, bir gecekulübü ve yoga salonu da bulunuyor.
Garajda ise 12 milyon dolarlıkaltın kaplama bir Lamborghinide dikkatlerden kaçmıyor. Ev 500milyon dolarlık fiyatı ile de ABD'ningelmiş geçmiş en pahalıevi unvanınıaldı.
One isimlievde değeri 50milyon dolarolan altındanbir zürafa iskeletiheykeli debulunuyor.
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