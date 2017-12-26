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Kendi ipini çekti

Kendi ipini çekti
Tarsus'ta uçurumdan iniş yapan amatör dağcı Polat O., kendisini bağladığı çamaşır ipi kopunca 250 metreden düştü. 50. metrede mahsur kalınca jandarmadan yardım istedi. AFAD ve UMKE ekipleri tüm çabalarına rağmen dağcıyı bulunduğu yerden alamadı. Daha sonra çağrılan AKUT ekibi devreye girdi. 8 saat ölümle burun buruna gelen dağcı, güç bela kurtarıldı.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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