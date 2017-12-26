Hayvan deyip geçme!

İstanbul Ataşehir'de, kural tanımaz sürücülere örnek olacak bir olay yaşandı. Kayışdağı Caddesi Yeditepe Üniversitesi kavşağındaki trafik ışıklarına gelen bir köpek, karşıya geçmek istedi. Ancak kırmızı ışığın yandığını görünce, bir süre bekledi. Hatta o anda yanından bir kadının geçmesine bile aldırış etmedi. Ardından yeşilışığın yandığını görünce,yoluna devam etti. Üniversitenin ana giriş kapısından içeri girdi. Bunu görenler, "İnsanlara ders gibi görüntü. Trafik kurallarını iyi biliyor" şeklinde konuştu.
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