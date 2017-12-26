Filistinli Muhammed okula başlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesi için her türlü kolaylığın sağlanması talimatını verdi. Filistinli Muhammed, İstanbul Ataşehir'deki özel bir okulda yıl sonuna kadar Türkçe dil eğitimi alacak. Daha sonra mesleki eğitimden yararlanacak. Hayat boyu öğrenme programı kapsamında eğitimlerini sürdürecek olan Muhammed'e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı uzman psikologlar tarafından psikolojik destek de verilecek. Muhammed, eğitim sürecinde aşçılıktan sportif faaliyetlere kadar ilgi duyduğu birçok alanda kendini geliştirebilecek. Kanser hastası ve maddi durumu kötü olan ailesine de sağlık ve iş imkânları sağlanacak.
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