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Yurtlara el konuldu

Yurtlara el konuldu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hain darbe girişiminin ardından 'nün yurt binalarına el konulduğunu söyledi. 93 yurt binasının üniversite öğrencilerinin hizmetine sunulduğunu bildirdi. Bakan Bak, 15 yılda yurt kapasitesini yüzde 244 arttırdıklarını söyledi.

Evrin GÜVENDİK
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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