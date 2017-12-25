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Tilki tilki yavrun aç!

Tilki tilki yavrun aç!
Erzurum Palandöken'de yiyecek arayan bir tilki, kayak merkezini mesken tuttu! Burada görev yapan lerin verdiği yiyecekleri alıp yavrularına taşıdı. Tilkiye 'Palandöken' adını veren polisler, sevimli tilkinin ziyaretinden memnun olduklarını söyledi. Polisler, "1 aydır hiç aksatmadan her gece saat 23.00-23.30 arası geliyor. Yemekleri alıp yavrularına götürüyor " dedi.


Furkan NEHRİ
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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