Şampiyon'at'

Hipodromlarda fırtına gibi esen safkan atlar, yarış ömrünü tamamladığında damızlık olarak kullanılıyor. Konya'nın Ereğli İlçesi'ndeki çiftlikte de, damızlık İngiliz cinsi atlardan yeni şampiyon taylar yetiştiriliyor. Ülke genelindeki koşularda birincilik elde eden yarış atlarına bakım vepansiyon olanağının da sunulduğu çiftlik, yılda 15 tayı koşulara hazırlıyor. Çiftlik sahibi Mustafa Özsarı, "Almeida adlı eskiyarış atının yavrusu, geçen yılki yarışıkazanarak sahibine 700 bin lira kazandırdı" diyor. 70 bin metrekare arazi üzerine kurulu çiftlikte yarış ömrünü tamamlayan 30 İngiliz yarış atının barındığını söyleyen Özsarı, "Ereğli'nin iklimi çok uygun. Atlarınsevdiği ayrık otu da çok olduğu için burası at cenneti" şeklinde konuşuyor.
Şampiyonluğu olan safkan İngiliz atların tayları, fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor. Tek bir tay, 5 lüks otomobil fiyatına satılıyor.
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