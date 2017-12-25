Mucizenin adı Medine

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Ayşe (28) ve Şaban (30) Gökay çiftinin ikinci çocukları Medine, 2 yıl önce dünyaya geldi. Henüz 9 aylıkken kızını emziren anne, Medine'nin bayılması üzerine panikledi. Anne-baba hemen en yakın hastaneye gitti. Yapılan kontrolde,talihsiz yavrunun ilik kanseri olduğubelirlendi. Küçük bebeğe şifa, babaannesinden geldi. Yapılan ilik nakli ile babaanne, torununa ikinci kez can verdi. Tam kötü günler bitti derken, aile bu kez de kızlarının yüzünde kayma olduğunu fark etti. Hemen hastaneye gitti. Bu defa küçük Medine'nin beyninde 23 milimetre büyüklüğünde köşe tümörü tespit edildi. Aile, 'Altın makas' diye bilinen Prof. Dr.Alper Kaya'dan kızları için yardım istedi. Küçük Medine, 6 saatlik riskli ve yorucu bir ameliyatla yeniden iyileşti. Çevresine saçtığı gülücükler ile herkesi mest etti. Anne Ayşe Gökay, "Yavrum Allah'aşükür iki ağır ameliyattan da başarıylaçıktı" dedi."
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