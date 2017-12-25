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şok!

İngiliz vatandaşı Meral Menteş Liggins, pasaport kontrolü yapan polise “’cü müyüz? Belki de sen FETÖ’cüsün” diye bağırdı. Hakkında hakaret suçundan dava açıldı...

FETÖ şok!
Hem Türkiye hem de İngiltere vatandaşı olan hemşire Meral Menteş Liggins, oğlu Troy Tolga ile İstanbul'a geldi. Tatilin ardından genç kadın ve oğlu, İngiltere'ye dönmek için 1 Kasım'da Atatürk Havalimanı'na gitti. Çıkış işlemleri sırasında anne ile oğlu, İngiliz pasaportlarını görevli polis memuru Rıdvan A.'ya verdi. Pasaportlarda vize olmadığını gören memur, TC vatandaşı olup olmadıkları sorusunu yöneltti. Meral Liggins de "Neden soruyorsun, İngiliz pasaportuyla giriş yaptım. Bu çıkış için yeterli" yanıtını verdi. Memurun danıştığı şefi, kadının soy isminin Menteş olduğunu söyleyip sorun olmadığını bildirdi. Rıdvan A., işlemlere devam ederken Meral Menteş Liggins, "Her yerde soruyorlar, biz terörist miyiz, 'cü müyüz, kaçıncı kontrol?" diye söylendi. İşlemlerin ardından polise ismini soran Liggins, cevap alamayınca "Sen benim bütün bilgilerimi görüyorsun, ben de senin bilgilerini öğrenmek istiyorum. Belki sen FETÖ'cüsün" dedi. Hakkında tutanak tutulan kadın, savcının talimatıyla ifadesi alınarak salıverildi. Polis memurunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Meral Liggins hakkında hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


Osman ASİLTÜRK
Etiketler:
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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