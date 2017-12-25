Hem Türkiye hem de İngiltere vatandaşı olan hemşire MeralMenteş Liggins, oğlu Troy Tolga ile İstanbul'a geldi. Tatilin ardından genç kadın ve oğlu, İngiltere'ye dönmek için 1 Kasım'da AtatürkHavalimanı'na gitti. Çıkış işlemleri sırasında anne ile oğlu, İngiliz pasaportlarını görevli polis memuru RıdvanA.'ya verdi. Pasaportlarda vize olmadığını gören memur, TC vatandaşı olup olmadıkları sorusunu yöneltti. Meral Liggins de "Neden soruyorsun,İngiliz pasaportuyla girişyaptım. Bu çıkış içinyeterli" yanıtını verdi. Memurun danıştığı şefi, kadının soy isminin Menteş olduğunu söyleyip sorun olmadığını bildirdi. Rıdvan A., işlemlere devam ederken Meral Menteş Liggins, "Her yerde soruyorlar, biz terörist miyiz, FETÖ'cü müyüz, kaçıncı kontrol?" diye söylendi. İşlemlerin ardından polise ismini soran Liggins, cevap alamayınca "Sen benim bütünbilgilerimi görüyorsun,ben de senin bilgileriniöğrenmek istiyorum.Belki sen FETÖ'cüsün" dedi. Hakkında tutanak tutulan kadın, savcının talimatıyla ifadesi alınarak salıverildi. Polis memurunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Meral Liggins hakkında hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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