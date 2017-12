ABD mahalle çocuğu gibi

dünya siyaset sahnesinde herhalde Kudüs kararıyla ilgili düştüğü duruma hiçbir dönem düşmemiştir. ABD ve İsrail bütün dünya karşısında yalnız kaldılar. Türkiye'nin büyük desteği ve mücadelesi ile Kudüs kararı BM'ye taşındı ve 128 ülke ABD'ye çok net 'Hayır' dedi. ABD, BM'deki oylama öncesi kaba tehditlerine rağmen karizmasını ciddi anlamda çizdirdi. ABD'nin dünyayı karşına alan tavrını ve dünya siyasetinde yalnızlaşmasını Uluslararası Siyaset Derneği Başkanı Prof. İlter Turan ile konuştuk.zaten dünyada var olan ve İsrail'in politikalarına karşı değişik tavırlar alan iki ayrı grubun konu üzerindeki tercihidir. Bilindiği gibi Avrupa Birliği'nin tümü, Ortadoğu ülkeleri tabii olarak, Asya'da birçok ülke ve Latin Amerika'da birçok devlet İsrail'in mevcut politikasını iki devletli çözüme giden yolu kapatarak, bütün toprakların İsrail'in parçası olan politikasını onaylamamıştır. Bu politikanın Ortadoğu'da süregelen bir çözüm sürecini kilitlediğini düşünüyorlar. ABD'nin esas itibarı ile iki devletli yapının önünü kapatabilecek bu kararın dünyada destek bulmadığını çok ülke ifade etmiştir.çok bağımlı olan hatta kamuoyumuzun tanımadığı Marshall Adaları, Nauru, Mikronezya, Honduras gibi, bu aralar ABD ile yoğun işbirliği yapan ülkeler buna karşı çıkmışlar. Bu olay Amerika ve İsrail'in güdülen politikaları, ne kadar desteksiz ve yalnız kaldıklarını dünya kamuoyunda açık olarak göstermektedir.kabaca yapılan bir tehdit Amerika gibi büyük bir ülkeye hiç yakışmayan, bu adeta bir mahalle çocuğunun tavrıdır. Bu tehdidin tamamen gerçekleştirilmesi de mümkün değildir. Mesela Mısır'a mali yardımın tamamen esirgenmesi Mısır'ın iç siyasetinde önemli değişikliklere neden olacaktır. ABD'nin Sisi'yi desteklemesi Mısır'ın iç siyasetinde başkalarının iktidar olmamasını istediğindendir. Amerika, dediğini yaptıramayan, göründüğünden farklı etkisiz bir ülke konumuna kendini sokmuştur.BM, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın dünyadaki hakim durumu nedeniyle New York'a yerleştirilmiştir. New York, BM'nin merkezi değildir. Dünyanın merkezi herhalde New York'tan çok Avrupa olabilecektir. ABD'nin BM'yi desteklememesi, BM'nin Amerika'dan giderek özerkleşmesi, Amerika'nın bu alanda etkisini bitirmesi ile sonuçlanacaktır.hemen yeni bir sürece geçilemez. Birincisi Birleşik Amerika'nın BM'ye yardımları keseceğini düşünmemek lazım. İkincisi bu uluslararası örgütlerin yerini alabilecek yeni yapılar olmadığı süre örgüt şu ya da bu şekilde devam edecektir. BM'nin yapısının revizyon edilmesi için örgütün karar alması gerekir. Karar alırken 5 daimi ülkenin veto hakkı var. Değişikliğin gerçekleşmesi mümkün ama çok uzun zaman alabilecektir.Güvenlik Konseyi'nde sorun kilitlendiği için Genel Kurul'a taşındı. Genel Kurul'da Birleşik Devletler'in veto hakkı bulunmadığı için bu karar çıkmıştır. Güvenlik Konsey kuruluşun iradesini yansıtmadığı için, Genel Kurul Güvenlik Konseyi'nde kilitlenmiş bir olay hakkında bir irade beyanında bulunmuştur. Bir yaptırımı yoktur, fakat siyasi olarak İsrail ve Amerika'nın yalnızlaşması söz konusu olacaktır.Birleşik Devletleri'nin dönem dönem veto hakkını kullandığını biliyoruz. Ama Amerikan vetosunun böyle bir çoğunlukla reddedildiği başka bir olayın olduğunu ben bilmiyorum.bu olay değil Trump, Amerika'yı birçok kez zor durumda bırakmıştır. Soğuk Savaş döneminde dünyanın lideri olan ABD, birçok kararı kendi camiasının desteğini danışarak alırdı. Soğuk Savaş sonrası ABD, giderek hiç kimseye danışmadan kararlar alamaya başladı. Mesela J. Bush'un Irak işgali de bunlardan biridir. Trump tamamen ABD'nin kendi kararlarını alacağını, ABD'nin bir dünya lideri olduğunu anlatan politikalar izliyor. Bu politikalar Amerika'yı güçsüzleştirecektir. Kudüs oylaması ABD'yi güçlendirmediği gibi zayıflatmıştır. Amerika'nın ne kadar yalnız olduğunu gösteriyor. Dünya camiasını hesaba katmamak, kendi kurumlarının düşüncesini hesaba katmamak gelecekte ABD'nin güçsüzleşmesine neden olacaktır.bir ihtimali görmüyorum. Trump'un bu kararı geri çekmesi pek gerçekçi olmayacaktır.İsrail Lobisi çok etkindir. Hemen her temsilci ve senatör ile yakın ilişkileri var. Her birinin seçim mücadelesine bu lobiler katkıda bulunuyorlar. Seçim kampanyalarına katılarak yardımcı oluyorlar. Seçim sonuçlarının yakın yüzdelerle belirlendiği yerlerde küçük grupların bile sonuca önemli etkisi oluyor. İsrail Lobisi'nin karşısında çoğu zaman etkin bir lobi de yok. Bir de ilkel Hristiyanlığı benimseyen Evanjelistler'i eklemek lazım. Onlar da Trump'un Kudüs kararını hararetle destekliyorlar.Kendi inançlarına göre Hz. İsa'nın dünyaya dönmesi için birtakım olayların gerçekleşmesi gerekiyor. Museviler'in Kudüs'ü tamamen almaları da bu inancın bir unsuru. Donald Trump'ın kampanya vaatlerinden yola çıkarak, böyle bir adımın atılmasını bekliyorlardı.

VAAD

kazanamazdı. Bu şekilde düşünüldüğü zaman Evanjelistler'i de tatmin etmek gerekiyor. Eğer Evanjelistler tatmin olmaz ise bir sonraki seçimlerde başka bir adaya yönelebilirler.75 milyon Evanjelist nüfus olduğu söyleniyor. ABD'de nüfusun önemli bölümü yaygın bir coğrafyaya dağılmış olarak yaşar. Kiliseler de yaygınlık göstermiştir. Evanjelistler de bu süreç içinde yer almışlardır. İncil'e harfiyen inanır, İsa'nın kısa zamanda geleceğini düşünürler. Büyük şehirlerin fakir ve dışlanmış bölgelerinde ve kırsal alanlarda bunlara bolca rastlanır. Bunlara daha radikal Hristiyan kesimler diyebiliriz.bunların marjinalliğine hitap etti. Bunların inançlarına yakınmış gibi hareket etti. Evanjelistler'in başka konularda da tavırları vardır. Çoğu çoğulculuğu hazmedememiş, ırkçılığa yatkın insanlardır. Dikkat ederseniz, son dönemde Amerika'da cereyan eden birtakım ırkçı olaylarda Trump bir türlü açık ve kesin şekilde ırkçılığa karşı bir tavır sergileyemedi.tamamı Yahudiliğe çok sıcak bakan insanlar değiller. İncil hikayelerinden yola çıkarak destekliyorlar. İsa'nın geri gelmesi için Yahudiler'in o toprakları işgal etmesi gerektiğine inanırlar. Desteğin gerekçesi bu.Topraklar'a bazı İsrail vatandaşlarının inancı vardır. İsrail'in toprakları işgal etmek için Vaad Edilmiş Topraklar söyleminin de meşrulaştırıcı bir konu olduğu da görülür. İsrail daha genişleyerek güvenliğini daha savunulabilir hale getirmektedir. İsrail inancına göre dünyadaki bütün Museviler'in gelip yaşayacağı bir vatan olma düşüncesi vardır. Son yıllarda Rusya ve Belarus'tan çok sayıda Musevi İsrail'e yerleşmiştir. Gelecekte başka göçler de olabilecektir.destekleyen birbirinden oldukça farklı gruplar var. Bunlar arasında İsrail Lobisi var ama dikkat edin Musevi Lobisi demiyorum...içinde İsrail'in varlıksal tehditlere karşı korunmasını destekleyen bir lobi var. Onları İsrail hümütenin her karını desteklemiyor. Bir de İsrail hükümeti ne yaparsa yapsın onları destekleyen bir grup var. Bu İsrail Lobisi küçük ama etkin. Mesemal, Netanyahu ABD Kongresi'ni ziyaret ederek bir konuşma yaptı, Obama'yı şikayet etti. Kongre üyelerinin hepsi kalkıp ayakta alkışladı.biraz abartılı bir ifadedir ama tek kutuplu dünyanın lideri olma statüsü yavaş yavaş aşınmaktadır. Liderin liderliğini, başkalarının da o ülkeyi desteklemesi belirler. ABD bunu kaybediyor.kırılma noktaları var. Mesela Amerika'nın Irak'ı ikinci müdahalesi önemli bir kırılma noktasıdır. Bush o zaman "İsteyenler benim peşimden gelsin" dedi. Bu çeşitli adımlarla ilerleyen bir süreç. Bu olay Amerikan gücünün çözülüşünü simgeleyen bir olay olarak gelecekte hatırlanacaktır.zamanlardaki ziyaretlerimde ABD'yi ilk defa bu kadar kutuplaşmış gördüm. Orta yolcu kalmamış. İnsanlar ya Trump'un yanında ya da karşısında...