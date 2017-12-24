Planlama müdürü Kalbine yenildi

Muğla'da İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Koç, dün kaldığı lojmanda ölü bulundu. Dün eşini uyandırmak isteyen Sabahat Koç, tepki vermemesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bilrdirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, kalp krizinedeniyle hayatınıkaybettiğibelirlenenMüdür Koç'uncenazesi, otopsiyapılmak üzereMuğla Adli TıpKurumu Morgu'nakaldırıldı. Koç'un cuma akşam saatlerinde mide rahatsızlığı nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Muğla Valisi Esengül Civelek, "Çok değerlibir çalışma arkadaşımızı kaybettik.Acımız büyük. Görevini en iyi şekildeyerine getiren birisiydi. Ailesine vesevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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