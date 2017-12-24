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Planlama müdürü Kalbine yenildi

Planlama müdürü Kalbine yenildi
Muğla'da İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Koç, dün kaldığı lojmanda ölü bulundu. Dün eşini uyandırmak isteyen Sabahat Koç, tepki vermemesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bilrdirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Müdür Koç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Koç'un cuma akşam saatlerinde mide rahatsızlığı nedeniyle Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Muğla Valisi Esengül Civelek, "Çok değerli bir çalışma arkadaşımızı kaybettik. Acımız büyük. Görevini en iyi şekilde yerine getiren birisiydi. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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