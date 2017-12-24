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’ya rakip çıktı

Müge Anlı’ya rakip çıktı
ATV'nin en çok sevilen programı ile Tatlı Sert, reyting rekorları kırdı. Ancak bir milli piyango satıcısı, Anlı'ya rakip çıktı! Milli piyango satıcısı Resul amca da kendi reklamını yaptı. Milli piyango yeleğine "Akrabalarınızı bulamıyor musunuz Müge Anlı'yı meşgul etmeyin. Resul'den bilet alın akrabalarınızı bulursunuz" yazdı. O fotoğraf, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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