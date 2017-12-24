Müge Anlı’ya rakip çıktı

ATV'nin en çok sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, reyting rekorları kırdı. Ancak bir milli piyango satıcısı, Anlı'ya rakip çıktı! Milli piyango satıcısı Resul amca da kendi reklamını yaptı. Milli piyango yeleğine "Akrabalarınızı bulamıyor musunuz Müge Anlı'yı meşgul etmeyin. Resul'den bilet alın akrabalarınızı bulursunuz" yazdı. O fotoğraf, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
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