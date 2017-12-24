İkna odası

Rıza Sarraf davasında jüri bir türlü anlaşmaya varamadı. Devreye hakim girdi. Önceki günlerde jüriye "Kanıtların ne şekilde elde edildiği sizi yanıltmasın. Kanıtların içeriğini göz önünde bulundurun" uyarısı yapan Hakim Richard Berman'ın jüriye yeni bir ikazda bulunduğu iddia edildi. ABD medyasında 12 kişilik jüride 7 kişinin Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın suçsuz olduğuna inandığını söylerken Berman'ı, "Jürinin tamamı size bahsettiğim kriterlere göre değerlendirme yapmak zorunda" mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Bu tavır, FETÖ'nün organizasyonlarına para karşılığı katılan Berman'ın 3 Ocak'a ertelenen jüri kararında jüriyi ikna için çabaladığı şeklinde yorumlandı.
DAYIM BENİM ORTADA KALDI Koştuğu yarışlarda yaklaşık 1,5 milyon TL ödül kazanan Rıza Sarraf'ın yarış atı Dayım Benim ortada kaldı. Sarraf'ın mal varlığına el konması ve bunun yanında Dayım Benim'in ödemelerini yapan muhasebeci Regaip Akol'un da tutuklanması ile safkanın aylık 40 bin TL'yi bulan bakım masraflarının karşılanamadığı iddia edildi. Dayım Benim'in bu nedenle yarışlara katılamayacağı gündeme geldi.
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