Cesedi kıyıya vurdu

Antalya'da veteriner hekim Hüseyin Öz, önceki gün tekneyle tek başına balık tutmak için denize açıldı. Teknesi alabora olan Öz, denize düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri haber verdi. Ekipler arama çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemezken, çalışmalara dün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Boğaz mevkiine giden sahil güvenlik arama kurtarma ekibi, şiddetli rüzgar ve denizin çok dalgalı olması ayrıca nokta olarak yer belirtilmemesi nedeniyle zodyak botla arama yapamadı. Hüseyin Öz'ün cesedi bölgeden 20 kilometre uzaklıkta kıyıya vurdu .