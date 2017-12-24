Cesedi kıyıya vurdu

Antalya'da veteriner hekim Hüseyin Öz, önceki gün tekneyle tek başına balık tutmak için denize açıldı. Teknesi alabora olan Öz, denize düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri haber verdi. Ekipler aramaçalışması başlattı. Yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemezken, çalışmalara dün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Boğaz mevkiinegiden sahil güvenlik aramakurtarma ekibi, şiddetlirüzgar ve denizin çok dalgalıolması ayrıca nokta olarakyer belirtilmemesi nedeniylezodyak botla arama yapamadı. Hüseyin Öz'ün cesedi bölgeden 20 kilometre uzaklıkta kıyıya vurdu .
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