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Asırlık Herkül

Asırlık Herkül
Bursa'da, 96 yaşındaki ihtiyar delikanlı, bütün gün dağlarda gezip, onlarca kiloluk kütükleri top gibi kaldırıp atıyor. Büyükorhan İlçesi'nin Demirler köyünde oturan Mehmet Şahin, bir asra dayanan yaşına rağmen gençlere taş çıkartıyor. Onlarca kiloluk dev kütükleri rahatça kaldırıp yere atıyor. Sağlığı ve kuvvetiyle herkesi şaşırtıyor. Baston bile kullanmıyor. Normal insanlar gibi yaşadığını ifade eden Mehmet Şahin, "Sağlıklı kalmak için öyle özel bir beslenme şeklim yok. Evde ne yaparlarsa onu yerim, ama yediklerim hepsi kendi yetiştirdiğim sebze ve meyveler" diyor.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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