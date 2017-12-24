Asırlık Herkül

Bursa'da, 96 yaşındaki ihtiyar delikanlı, bütün gün dağlarda gezip, onlarca kiloluk kütükleri top gibi kaldırıp atıyor. Büyükorhan İlçesi'nin Demirler köyünde oturan MehmetŞahin, bir asra dayanan yaşına rağmen gençlere taş çıkartıyor. Onlarca kilolukdev kütükleri rahatça kaldırıp yereatıyor. Sağlığı ve kuvvetiyle herkesi şaşırtıyor. Baston bile kullanmıyor. Normal insanlar gibi yaşadığını ifade eden Mehmet Şahin, "Sağlıklı kalmak için öyle özel bir beslenme şeklim yok. Evde ne yaparlarsa onu yerim, amayediklerim hepsi kendi yetiştirdiğimsebze ve meyveler" diyor.
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