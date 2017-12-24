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Adalet ''da

İstanbul Boğazı’na hayran kalan Keiko Torigoe, 25 yaşındayken Türkiye’ye taşındı. Ancak bir emlakçının bıçaklı saldırısına uğradı. Bu olaydan sonra hukuk fakültesini tamamladı. Adalet arayanların sesi olmaya başladı

Adalet Japonda
Japon Keiko Torigoe (44), 18 yaşını doldurunca ülkesinden ayrıldı. Almanya'ya taşındı. 5 yıl burada yaşadı. Bir gün, televizyonda İstanbul Boğazı'nı görünce şehrimize ve Türk insanına hayran kaldı. Uçağa atlayıp Türkiye'ye ayak bastı. Ancak burada bir para tahsil etmek için gittiği emlakçının bıçaklı saldırısına uğradı. Zanlıya dava açtı. Yaşadığı olayın etkisini ise üzerinden atamadı. Suçlulara karşı hırslandı.

​'BENİ BIÇAKLA TEHDİT ETTİ'
Avukat olmayı kararlaştırdı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı. olmayı başardı. Davadan davaya koşan genç kadın hayat hikayesini şöyle anlattı: "Babam ve annem benim ya'da yaşamamı istiyordu. Yıllar içinde başka ülke arayışı içerisine girdim. Bir gün televizyon Galata Kulesi'nin üstünden Boğaz manzarasını gösteriyordu. O kadar masmavi, o kadar güzel bir şehirdi ki... İstanbul'a kışın kısa süreliğine geldim, yazın da geldim. 'Yaşayabilirim' dedim. Türkçeyi, 5 ayda öğrendim." Avukat olma hayali ya da isteği içinde olmadığını da söyleyen Torigoe, "Bir gün arkadaşıma yardımcı olmak amacıyla emlakçıya gittim. Senet karşılığında para tahsil edecektim. Ama adam bıçak çıkarttı. Benim elimden senedi aldı. Beni de yere iterek bıçakla tehdit etti. Ben de zar zor o binadan çıkıp emniyete gittim. Dava açtım. Sonra parayı ödedi. Dava düştü" dedi. İstanbul'a hayran kaldığını da belirten genç avukat, "Türkiye'de insanların merhametli, cana yakın olması ve her durumda neşeyi kaybetmeme yeteneğine sahip oluyor olmanız bu benim için çok güzel. Bu toplumda yaşamaktan çok mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

HAKİMLER ŞAŞIRIYOR
Keiko Torigoe, her ne kadar cübbe giyiyor olsa da girdiği duruşmalarda hakimin yanındaki arkadaşına (avukat) Türkçe bilip bilmediğini sorduğunu belirtti. Torigoe "Yanımdaki arkadaşım da 'Cübbe giyiyor Hakim Bey! Cübbe giyiyor... Avukat. Marmara Hukuk Mezunu ve Türkçe bilmiyor olması mümkün değil diye söylüyor. Ama bunu defalarca söylüyoruz" dedi. Kazandığı bir ilginç davayı da anlatan Torigoe, Japon kadının bir Türk tarafından dolandırıldığını ve bu davayı da üstlendiğini hem hukuk hem de ceza davalarını kazandığını belirtti.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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