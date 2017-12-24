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23 milyarlık özgürlük

23 milyarlık özgürlük
Suudi Hükümeti, yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan Prens Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar (yaklaşık 23 milyar TL) kefalet istedi. Başta twitter olmak üzere birçok küresel şirkette hissesi bulunan Talal, 18 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında. Prensin beş yıldızlı hapishaneden çıkabilmesi için istenen parayı ödemesi gerekiyor.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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