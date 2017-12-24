23 milyarlık özgürlük

Suudi Hükümeti, yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan PrensTalal'ın serbest bırakılmasıiçin 6 milyardolar (yaklaşık 23 milyarTL) kefalet istedi. Başta twitter olmak üzere birçok küresel şirkette hissesi bulunan Talal, 18 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında. Prensin beş yıldızlı hapishaneden çıkabilmesi için istenen parayı ödemesi gerekiyor.
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