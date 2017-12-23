Suç makinesi

Yavru bir kediyi işkenceyle öldürdüğü görüntülerle Türkiye'yi ayağa kaldıran, er TanerHepşen, bu kez de bir polisin bileğini kırmasıyla gündem oldu. Erzincan'da askerliğinin bitmesine birkaç gün kala, alkollü halde orduevinin nizamiyesinde yakaladığı kediyi yumruklayarak yere atan, ardından da tekmeleyerek öldüren Hepşen, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla disiplin cezasına çarptırıldı. Cezasını tamamlayan Hepşen, kalan iznini de alarak terhis olup, dün memleketine gitmek için yola çıktı. Ancak camları siyah olan araçtan şüphelenen polisler, kontroliçin durdurmak istedi.'Dur' ihtarına uymayan Hepşen ise kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca yaşandı. Hepşen, bu kez de polislere hakaret etmeye başladı. Ortalık karıştı. Bu sırada kargaşadan yararlanan Taner, aracına binerek kaçmaya kalkışınca, ekipler yeniden müdahale etti. Direnen genç ise bir polise tekme attı.
TUTUKLANDI
Aldığı darbeyle memurun bileği kırılırken, gözaltına alınan Hepşen, halen asker göründüğü için inzibatlara teslim edildi. Hepşen 'Görevli memura mukavemet ve yaralama' suçundan tutuklandı. Yaralı polis ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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