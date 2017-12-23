Son servis!

Cinnet getiren garson katliam yaptı. Ardından canına kıydı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Bir restoranda paket servis yapan SaddamKorkmaz, 3 önce işten çıkarıldı. Dün ise eski işyerini bastı. Patronu Gani Kocabaş'ı (50) pompalı tüfekle öldürdü. Daha sonra restoran çalışanı Şenol Öztaş'ı (47) katletti. Alt kata indi. Gıda mühendisi Gizem Ege'yi (30) kurşunladı. Daha sonra da canına kıydı. Korkmaz'ın trafik cezası yüzünden patronuyla tartıştığı ortaya çıktı. Genç adamın, "İşyerindeki herkesi öldüreceğim" diye tehditte bulunduğu belirtildi. Öte yandan gencin kullandığı pompalı tüfeği internet üzerinden aldığı ortaya çıktı.
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