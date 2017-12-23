Dünya 1’den haydi, haydi büyüktür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde 120. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Kudüs'le ilgili kararını değerlendirdi. Şunları söyledi: "Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz ki dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den haydi haydi büyüktür, 196 kez büyüktür. 'Ben güçlüyüm, benim nükleer başlıklı silahlarım var. Benim her türlü uçaklarım, bombalarım var...' Bunlar size güç kazandırmaz. İşte yanınızda sadece İsrail'i bulursunuz veya ona benzer beş altı ülkeyi bulursunuz, bununla beraber karşınızda 128 ülkenin dimdik ayakta durduğunu görürsünüz. Kaldı ki çekimser davranan veya katılmayanların da bilesiniz ki onların da yeri büyük ihtimalle 128'in yanıdır. Dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den haydi haydi büyüktür, 196 kez büyüktür..."
HESAP UZMANI TAFRA SATIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail zulmüne maruz kalun Filistinli Down sendromlu Muhammed'le ilgili de konuştu. Erdoğan, "Muhammed ziyaretimize geldi.Muhammed içeri girerken bizi görüncetekbir getirdi. Burayı çok seviyor,Türkler'i çok seviyor ve vatandaşlıkistiyor" dedi. Bu arada Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. "Eline tutuşturulan kağıtların ne anlama geldiğine dair zerre kadar bir fikri yok. Siz bakmayın onun 'Hesap uzmanıyım' diye afra tafra sattığına. Rızkını ticaretle kazanan kişilere çamur atıyor" dedi.
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