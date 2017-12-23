Arabayla üzerinden geçti

İstanbul'da önceki gece, Güner Alvanoğlu ile daha önce çeşitli televizyon ve gazetelerde çalışmış olan genç gazeteci CanerCoşkun arasında tartışma çıktı. İkili birbirine girdi. Coşkun'udarp eden Güner Alvanoğlu,daha sonra aracına binerekyerde yatan arkadaşının üzerindengeçti. Ardından da aracına aldı. Hastanenin önüne bırakıp, kaçtı. Caner Coşkun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet güçleri harekete geçti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Alvanoğlu'nu yakaladı. Alınan ifade ve yapılan işlemlerininardından Alvanoğlu, adliyeyesevk edildi.
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