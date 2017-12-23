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  1. 'Aşı'rıya kaçtı
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Arabayla üzerinden geçti

Arabayla üzerinden geçti
İstanbul'da önceki gece, Güner Alvanoğlu ile daha önce çeşitli televizyon ve gazetelerde çalışmış olan genç gazeteci Caner Coşkun arasında tartışma çıktı. İkili birbirine girdi. Coşkun'u darp eden Güner Alvanoğlu, daha sonra aracına binerek yerde yatan arkadaşının üzerinden geçti. Ardından da aracına aldı. Hastanenin önüne bırakıp, kaçtı. Caner Coşkun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet güçleri harekete geçti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Alvanoğlu'nu yakaladı. Alınan ifade ve yapılan işlemlerinin ardından Alvanoğlu, adliyeye sevk edildi.


Güner Alvanoğlu


Caner Coşkun

Barış ŞÖZAL
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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