Aile faciası!

UŞAK'TA öğretmen Murat Metin'in (52), Uşak Bilim Sanat Merkezi'ndeki mesai arkadaşları, dün okula gelmemesi üzerine meraklandı. Metin'i telefonla aradı. Ulaşamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla Metin'in Kemalöz Mahallesi Güçlü Sokak Numara 15'teki evine giren ekipler, korkunç manzara ile karşılaştı. Murat, eşi Nadire (49) ile oğlu Fatih Alim Metin'in (18) tüfekle vurulmuş bedenlerini buldu. 3 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.



SIK SIK KAVGA EDİYORLARDI

Ekipler, oğulun tüfekle öğretmen babası ve emekli öğretmen annesini öldürdüğünü belirledi. Daha sonra ise aynı tabancayı kafasına dayayarak canına kıydığını tespit etti. Cesetlerin incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Metin Ailesi'nin komşuları önceki akşam bir takım sesler duyulduğunu fakat ailenin sık sık gürültülü kavga ettiği için fazla önemsemediklerini belirtti. Olayın yaşandığı sokağı güvenlik çemberine alan polis, evde incelemelerde bulundu. Ailenin bir oğlunun daha olduğu, farklı bir ilde üniversite okuduğu öğrenildi.