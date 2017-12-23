Aile faciası!

UŞAK'TA öğretmen MuratMetin'in (52), Uşak Bilim SanatMerkezi'ndeki mesai arkadaşları,dün okula gelmemesi üzerine meraklandı.Metin'i telefonla aradı. Ulaşamayanarkadaşları, durumu polis ekiplerine haberverdi. Çilingir yardımıyla Metin'in KemalözMahallesi Güçlü Sokak Numara 15'tekievine giren ekipler, korkunç manzaraile karşılaştı. Murat, eşi Nadire (49) ileoğlu Fatih Alim Metin'in (18) tüfeklevurulmuş bedenlerini buldu. 3 kişininyaşamını yitirdiği öğrenildi.
SIK SIK KAVGA EDİYORLARDI
Ekipler, oğulun tüfekle öğretmen babası ve emekli öğretmen annesini öldürdüğünü belirledi. Daha sonra ise aynı tabancayı kafasına dayayarak canına kıydığını tespit etti. Cesetlerin incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Metin Ailesi'ninkomşuları önceki akşam bir takımsesler duyulduğunu fakat ailenin sıksık gürültülü kavga ettiği için fazlaönemsemediklerini belirtti. Olayın yaşandığı sokağı güvenlik çemberine alan polis, evde incelemelerde bulundu. Ailenin bir oğlunun daha olduğu, farklı bir ilde üniversite okuduğu öğrenildi.
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