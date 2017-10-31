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Zıpkın ikili!

Zıpkın ikili!
İstanbul'da sahibiyle birlikte motosiklete binip gezintiye çıkan köpek görenleri şaşkına çevirdi. Gülümseten olay önceki gün yaşandı. 55 yaşındaki Cemşir Doğan, 'Zıpkın' isimli köpeğinin motosikletine bindirdi. Kadıköy D-100 karayolunda gezdirdi. İkiliyi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere konuşan Doğan, köpeğiyle birlikte motosikletle gezmenin tehlikeli olmadığın belirterek, "11 yıldır böyle geziyorum tehlikesi yok. Hemen hemen hep bu şeklide yolculuk yapıyoruz. Köpeğim de memnun bu yolculuktan" dedi.
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