Tarihe demir kapı

Antalya Aksu'daki Perge Antik Kenti'nde 2 bin yıllık anıt mezarlara demir kapı takılması görenleri şaşırtı. Perge'de 2003'te ortaya çıkartılan 'Medusa' ve 'Okeanos' motifli mozaiklerin bulunduğu oda mezarlar koruma altına alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında 2 bin yıllık tarihe sahip oda mezarlara, taşlar delinerek demir kapı takıldı. Arkeolog NezihBaşgelen, "Ülkemizde en önemli sorun bu tip eserlerin arazide ya da bulunduğu yerlerde definecilere karşı korunamaması. Bu açıdan ilgili kurulun böyle bir kapıyı gerekli gördüğü anlaşılmaktadır. Bu eser daha iyi korunan bir alanda olsaydı devrine uygun daha farklı çözüm geliştirilebilirdi" ifadelerini kullandı..
Demir kapılar, 2 bin yıllık tarihe sahip anıt mezarların girişindeki taşlar delinerek monte edildi.
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