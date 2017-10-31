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Swift kebap

Swift kebap
ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Londra'daki "Kentish Delight" adlı kebap salonunda klip çekti. Çekimlerin yapıldığı restoran ise özel olarak hazırladıkları kebaba sanatçının adını verip menüye ekledi. Yetkililer, "Swift Kebap" servisine başladıklarını bildirdi.
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