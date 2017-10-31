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Sır infaz!

21 yaşındaki Berivan Minav, başından vurularak öldürüldü. Korkunç olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Sır infaz!
Adana Ceyhan'da geçtiğimiz cumartesi Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak'tan geçen vatandaşlar, genç bir kızın hareketsiz yattığını belirledi. Hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede Berivan Minaz'ın (21) başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis, olayın ardından cinayetle ilgili katil ya da katilleri yakalamak için çalışma başlattı. 10 kişilik özel ekip kuruldu. Ekip, Minaz'ın cumartesi günü 5 arkadaşı ile bir evde bir araya geldiğini, evden ayrıldıktan sonra ise kendisinden ailesinin haber alamadığını belirledi. Soruşturma kapsamında Murat T. (45), Muhammet Ö. (19), Tahsin S. (31) ve Tarık O'yu (32) gözaltına aldı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sır cinayetle ilgisi soruşturma devam ediyor.
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