Sır infaz!

Adana Ceyhan'da geçtiğimiz cumartesi Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak'tan geçen vatandaşlar, genç bir kızın hareketsiz yattığını belirledi. Hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede Berivan Minaz'ın(21) başından vurularaköldürüldüğünü tespit etti. Polis, olayın ardından cinayetle ilgili katil ya da katilleri yakalamak için çalışma başlattı. 10 kişilik özel ekip kuruldu. Ekip, Minaz'ın cumartesi günü 5 arkadaşı ile bir evde bir araya geldiğini, evden ayrıldıktan sonra ise kendisinden ailesinin haber alamadığını belirledi. Soruşturma kapsamında Murat T. (45), MuhammetÖ. (19), Tahsin S. (31) veTarık O'yu (32) gözaltına aldı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sır cinayetle ilgisi soruşturma devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.