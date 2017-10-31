Seviye uzayda!

İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, dahi üzeri zekasıyla dikkatleri üzerine topladı. Henüz 2 yaşındayken okuma-yazmayı söktü. Öğrencisi olduğu Güzelyalı Ortaokulu'nda yüksek zeka seviyesi nedeniyle kendisinden 2-3 yaş büyük öğrencilerle eğitim görmeye başladı. IQ seviyesi (zeka seviyesi) de 160 çıktı. Sadece 4 yaşındayken anaokuluna başladığını ve bakanlığın tanıdığı hak ile birinci sınıfı atladığını belirten minik Muhammed, "Bu dersler, 6. sınıf bana kolay geliyor, bu nedenle 7'nci sınıfa atlamak istiyorum. Milli Eğitim Bakanımız bu konuyla ilgili bir yönetmelik çıkarırsa, ben ve benim gibi kişiler daha başarılı olacaktır. Ülkeme daha yararlı ve katkılı olacağımı düşünüyorum" dedi...



BAKANLIĞA SESLENDİ

Büyüdüğünde mühendislik, mimari, bilim, astronomi, tıp gibi alanlarda etkili olmak isteyen Muhammed, sözlerine şöyle devam etti: "Ben büyüyünce birkaç dal okumak istiyorum. NASA'ya katılmak istiyorum. Uzayla ilgili çok merakım var. Bununla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum ve yapıyorum da. Uzay kitabı adında bir proje yaptım. İçinde uzaya dair oyun kartları ve bulmacalar oluşturdum. Bu kitabı da okula sundum" Anne Seda Nayiş ise "Üstün yetenekli çocuklar için bakanlığımız, birden fazla sınıf atlama yönetmeliğini yürürlüğüne koyarsa çok faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.